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Леброн Джеймс высказался о своём физическом состоянии перед новом сезоном в НБА

Леброн Джеймс высказался о своём физическом состоянии перед новом сезоном в НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что в течение межсезонья следил за физической формой, чтобы как можно лучше провести предстоящий сезон НБА.

«Я полностью здоров. Этим летом я многое изменил в рационе, чтобы ещё больше улучшить физическую форму. Я всегда думаю о марафоне, и сегодня первый день марафона. Всё свободное время я готовил своё тело. Каждый месяц я набираю и набираю обороты, чтобы как можно лучше подготовиться. Люди говорят, что небо — это предел, но я пытаюсь выйти за пределы», — сказал Джеймс на медиадне НБА.

Летом нынешнего года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. С учётом этого соглашения общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.

Леброн танцует на яхте во время тренировки:

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