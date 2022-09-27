Леброн Джеймс высказался о своём физическом состоянии перед новом сезоном в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что в течение межсезонья следил за физической формой, чтобы как можно лучше провести предстоящий сезон НБА.
«Я полностью здоров. Этим летом я многое изменил в рационе, чтобы ещё больше улучшить физическую форму. Я всегда думаю о марафоне, и сегодня первый день марафона. Всё свободное время я готовил своё тело. Каждый месяц я набираю и набираю обороты, чтобы как можно лучше подготовиться. Люди говорят, что небо — это предел, но я пытаюсь выйти за пределы», — сказал Джеймс на медиадне НБА.
Летом нынешнего года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. С учётом этого соглашения общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
- 27 сентября 2022
-
11:52
-
11:43
-
11:21
-
10:27
-
09:59
-
09:43
-
09:25
-
08:34
-
06:53
-
00:55
-
00:01
- 26 сентября 2022
-
23:38
-
22:11
-
22:06
-
21:42
-
21:02
-
20:03
-
19:49
-
19:07
-
18:48
-
17:53
-
17:45
-
16:56
-
16:44
-
16:20
-
16:05
-
15:54
-
15:18
-
14:55
-
14:01
-
13:29
-
12:55
-
12:14
-
11:27
-
10:48