Энтони Дэвис рассказал о целях на новый сезон НБА
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Звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», 29-летний форвард Энтони Дэвис высказался о целях, которые он поставил перед собой на новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации.
«Честно говоря, только последние пару сезонов сложились для меня не очень здорово. Моя личная цель, во-первых, сыграть как можно больше матчей, и, во-вторых, вернуться к тому уровню баскетбола, на который я способен, то есть выступать на высоком уровне. Если у меня это получится, всё остальное устроится. Моя личная цель — выходить на паркет в каждом матче и снова стать доминирующим баскетболистом, каким, я знаю, я способен быть», — сказал Дэвис на медиадне НБА.
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