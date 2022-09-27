У США вторая в истории серия побед на женском ЧМ. Рекордсмены — сборная СССР
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Сборная США, выиграв матч 5-го тура группового этапа на женском чемпионате мира по баскетболу — 2022 со сборной Боснии и Герцеговины (121:59), продлила свою победную серию на мировых первенствах до 27 матчей.
Данная серия является второй по продолжительности на женском чемпионате мира. Рекорд принадлежит сборной СССР, у которой было 56 побед подряд.
Женская сборная США выиграла три предыдущих чемпионата мира (2010, 2014, 2018). На ЧМ-2022 американская команда вышла в плей-офф, где сыграет со сборной Сербии.
Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября. Сборная России на турнире не участвует, её заменила национальная команда Пуэрто-Рико.
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