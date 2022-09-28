Эксперт: Уэстбрук знает, что «Лейкерс» хотят, чтобы он ушёл

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп считает, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук не нужен команде.

«Обычно, когда начальник не хочет, чтобы ты у него работал, он увольняет тебя. Расселл Уэстбрук — тот же игрок, каким он был всегда. Единственное, что отличалось в прошлом сезоне от «Оклахомы» после ухода Дюранта, от «Хьюстона» и от «Вашингтона», это были ожидания.



Он это знает. Расс знает, что «Лейкерс» хотят, чтобы он ушёл. Роб Пелинка предельно ясно изложил это. Расс никому не нужен. Расс не может никуда перейти, потому что он никому не нужен, и он это знает», — приводит слова Шарпа The Undisputed.

В текущее межсезонье «Лейкерс» пытались обменять Расселла Уэстбрука в «Бруклин Нетс» на Кайри Ирвинга, но сделка сорвалась. Также сообщалось, что Уэстбрук может стать запасным в новом сезоне.