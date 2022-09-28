Тейтум рассказал о специальной диете при подготовке к новому сезону
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Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о диете, которую он соблюдал во время межсезонья.
«Хочется всегда быть на площадке. Есть целая наука о том, как нужно правильно восстанавливаться и тому подобное. Этим летом я изменил свою диету, стал употреблять другие продукты до и после тренировок, чтобы чувствовать себя лучше и быть более энергичным.
Я всегда был в относительно хорошей форме и мог есть то, что хочу. Когда становишься немного старше, понимаешь, что питание имеет большое значение. Я действительно изменил свою диету перед этим сезоном», — приводит слова Тейтума USA TODAY.
Ранее Тейтум рассказал о том, как он впервые в жизни повстречался с легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом.
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