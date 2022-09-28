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Президент Единой лиги ВТБ высказался о возможности срыва чемпионата

Президент Единой лиги ВТБ высказался о возможности срыва чемпионата
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о возможности срыва чемпионата. По его словам, оснований для этого в настоящее время нет.

«Пока никаких комментариев на эту тему. Мы готовимся к началу сезона и никаких месседжей по поводу того, чтобы не начать, мы не видим. Некоторые моменты уточняем у Минспорта. Как всегда, как и в пандемию, Минспорт, как и правительство, реагирует очень быстро. В основном это касается приезда команд», — приводит слова Кущенко «РИА Новости Спорт».

Помимо российских клубов, в Единой лиге ВТБ выступают «Минск» и «Астана». Титул по итогам прошлого сезона впервые в истории завоевал «Зенит» из Санкт-Петербурга, в финальной серии одолев московский ЦСКА.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

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