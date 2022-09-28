Зайон Уильямсон: я бы солгал, если б сказал, что хочу чего-то меньшего, чем чемпионство

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон поделился ожиданиями от сезона НБА – 2022/2023.



«Я бы солгал, если б сказал, что хочу чего-то меньшего, чем чемпионство. Если настрой не на победу, то на что ещё? Конечно, легко точно не будет. Как я уже говорил и ранее, в тяжёлые периоды действительно куются чемпионские команды», — сказал Уильямсон в интервью.



Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона, а также в сезоне-2019/2020 он испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого форвард был вынужден полностью пропустить.

«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк:

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