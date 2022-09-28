Американский журналист: тюремное заключение Грайнер — пример античёрного мира
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Американский журналист Дональд Эрл Коллинз назвал задержание в России баскетболистки Бриттни Грайнер «примером античёрного мира».
«Тюремное заключение американской баскетболистки Бриттни Грайнер — один из недавних примеров античёрного мира. Её цвет кожи, физические параметры и ориентация уже не раз становились объектом нападок со стороны разных слоёв общества. Будучи одним из самых лучших игроков в WNBA, она зарабатывала всего $ 250 тыс. в год, поэтому ей пришлось уехать в Россию, где процветают расизм и гомофобия», — приводит слова Коллинза Al Jazeera.
Бриттни Грайнер в августе 2022 года была приговорена в России к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.
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Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора.
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