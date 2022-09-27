Американские баскетболистки раскритиковали тренера, не поддержавшего Бриттни Грайнер

Баскетболистки Куин Эгбо и Хлоя Джексон, которые играли под руководством Ким Малки, подвергли её критике после того, как она решила не отвечать на вопрос, касающийся её бывшей подопечной Бриттни Гринер, арестованной в России. Под руководством Малки Грайнер выступала за команду университета Бэйлора. Эгбо и Джексон также играли за эту университетскую команду.
«Игрок, который завоевал для Бэйлора два национальных титула и установил рекорды. Тем не менее её бывший тренер отказывается что-либо говорить или просто высказывать какую-либо поддержку. Имейте это в виду, когда будете выбирать школу», — написала Эгбо в своих социальных сетях.
«И я скажу это снова. Молчание говорит о многом», — написала в своих соцсетях Джексон.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
- 27 сентября 2022
-
15:15
-
15:02
-
14:18
-
13:58
-
13:20
-
13:06
-
12:52
-
11:52
-
11:43
-
11:21
-
10:27
-
09:59
-
09:43
-
09:25
-
08:34
-
06:53
-
00:55
-
00:01
- 26 сентября 2022
-
23:38
-
22:11
-
22:06
-
21:42
-
21:02
-
20:03
-
19:49
-
19:07
-
18:48
-
17:53
-
17:45
-
16:56
-
16:44
-
16:20
-
16:05
-
15:54
-
15:18