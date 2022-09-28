«Здесь дождливо!» Жан-Шарль поделился впечатлениями о жизни в Москве
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Французский форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль поделился впечатлениями о жизни в Москве.
«Здесь дождливо! (смеётся.) Ладно, здесь неплохо. Я пытаюсь немного изучить культуру, всё посмотреть, но мы много тренируемся. Так что нечасто ездим в город, и у нас не так много свободного времени. Думаю, я посмотрю город чуть позже. Летом я провёл здесь всего три или даже два дня! Но из окна такси видел Красную площадь», — сказал Жан-Шарль в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Ершовой.
В ЦСКА Ливио Жан-Шарль перешёл в середине июля, заключив с командой контракт по схеме «1+1». За армейцев он уже сыграл в товарищеских встречах и в матчах Суперкубка Лиги ВТБ и Кубка Кондрашина и Белова.
Полное интервью с Ливио Жан-Шарлем читайте на «Чемпионате».
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