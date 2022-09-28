Стив Нэш объяснил, почему считает Бена Симмонса великим

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш высказался об универсальных качествах разыгрывающего команды Бена Симмонса.

«Он очень уникальный. Это то, что делает Бена великим. Вот почему меня не волнует, будет ли он когда-нибудь бросать в прыжке. Пусть бросает так, как считает нужным, это всё равно не то, что делает его особенным. Мы от него также не требуем этого. Бен отлично дополняет нашу команду», — приводит слова Нэша известный спортивный обозреватель Ник Фридель в своих социальных сетях.

В сезоне-2020/2021 Симмонс в составе «Филадельфии» провёл в регулярном чемпионате НБА 58 матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи.

По ходу прошлого сезона «Филадельфия» удержала около $ 20 млн из зарплаты Симмонса, так как игрок отказывался играть и тем самым нарушал условия контракта. Форвард, в свою очередь, ссылался на психологические проблемы, из-за которых он не мог играть.



Незадолго до дедлайна «Сиксерс» обменяли Бена Симмонса в «Нетс» на Джеймса Хардена. Бен так и не сыграл до конца прошлого сезона, а летом перенёс операцию на позвоночнике.

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