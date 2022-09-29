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Нэш заявил, что у него хорошие отношения с Дюрантом. Ранее Кевин требовал его уволить

Нэш заявил, что у него хорошие отношения с Дюрантом. Ранее Кевин требовал его уволить
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш сообщил, что его отношения с лидером команды Кевином Дюрантом не испортились после того, как баскетболист просил об увольнении наставника команды.

«Между нами всё хорошо. С тех пор как мы провели разговор, ничего не изменилось. У нас долгая история с Кевином. Я обожаю этого парня. В любых семьях могут быть проблемы. Между нами был неприятный момент, но он позади. Так бывает. Это обычная ситуация в НБА», — приводит слова Нэша ESPN.

Ранее Дюрант запросил «Нетс» об обмене. Позже он провёл встречу с владельцем клуба, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер и главный тренер. Владелец «Бруклина» вскоре публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

Позднее «Бруклин» сообщил, что игрок останется в команде.

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