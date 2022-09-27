Дюрант: не считаю, что должен что-то доказывать фанатам «Бруклина» спустя три года

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Бруклин Нетс», звёздный американец Кевин Дюрант высказался по поводу болельщиков команды.

«Я не считаю, что должен что-то доказывать фанатам «Бруклина» спустя три года. Я намерен двигаться вперёд с этой командой. Так что, если у них есть сомнения, я не могу это контролировать. Это зависит от них самих», — приводит слова Дюранта ESPN.

Ранее Дюрант запросил «Нетс» об обмене. Позже он провёл встречу с владельцем клуба, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер и главный тренер. Владелец «Бруклина» вскоре публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.



Позднее «Бруклин» сообщил, что игрок останется в команде.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: