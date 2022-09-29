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Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места японского борца сумо. Видео

Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места японского борца сумо. Видео
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Звёздные игроки «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места легендарного японского борца сумо Хакухо Сё. На кадрах видно, как оба прилагают усилия, но сдвинуть японца в итоге не получилось ни у одного из них. Отметим, что «Уорриорз» в настоящее время проводят предсезонный тур по Японии.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:

Напомним, в прошедшем сезоне НБА «Голден Стэйт» завоевал седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Уорриорз», Карри стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, семь подборов и семь передач.

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