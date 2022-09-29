Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места японского борца сумо. Видео
Поделиться
Звёздные игроки «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места легендарного японского борца сумо Хакухо Сё. На кадрах видно, как оба прилагают усилия, но сдвинуть японца в итоге не получилось ни у одного из них. Отметим, что «Уорриорз» в настоящее время проводят предсезонный тур по Японии.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
Напомним, в прошедшем сезоне НБА «Голден Стэйт» завоевал седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Уорриорз», Карри стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, семь подборов и семь передач.
Комментарии
- 29 сентября 2022
-
23:25
-
22:50
-
22:14
-
22:02
-
22:00
-
21:32
-
20:48
-
20:47
-
20:41
-
20:03
-
19:52
-
18:58
-
18:33
-
18:02
-
17:16
-
16:37
-
15:09
-
15:04
-
14:28
-
13:41
-
12:45
-
10:26
-
09:12
-
08:40
-
08:05
-
06:46
-
00:05
- 28 сентября 2022
-
23:21
-
22:53
-
21:27
-
20:33
-
20:28
-
20:00
-
19:54
-
19:42
Партнерский контент