Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил признался, что хотел приобрести «Финикс»

Шакил О'Нил признался, что хотел приобрести «Финикс»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил признался, что был готов купить «Финикс Санз», пока не увидел в списке претендентов на клуб владельца Amazon Джеффа Безоса.

«Я был открыт к покупке команды, пока не увидел имя Джеффа Безоса. Хочу вам кое-что сказать. Никогда не связывайтесь с Джеффом Безосом. Когда ты видишь таких ребят в списке претендентов, то хватай свою задницу и уходи оттуда. Джефф сказал, что хочет этот клуб, пара других крутых ребят сказали то же самое. Я даже не собираюсь тягаться с ними», — сказал О'Нил в эфире The Big Podcast.

Шакил О'Нил четырежды становился чемпионом НБА в составе клубов «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» (2000, 2001, 2002, 2006), трижды – самым ценным игроком финала НБА (2000, 2001, 2002) и один раз – самым ценным игроком сезона (2000). Помимо этого, О’Нил является 15-кратным участником Матча всех звёзд (1993–1998, 2000–2007, 2009). В 1995 и 2000 годах он становился самым результативным игроком чемпионата.

Новость по теме
Вдова Стива Джобса и Джефф Безос претендуют на покупку «Финикс Санз»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022