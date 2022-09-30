Шакил О'Нил признался, что хотел приобрести «Финикс»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил признался, что был готов купить «Финикс Санз», пока не увидел в списке претендентов на клуб владельца Amazon Джеффа Безоса.
«Я был открыт к покупке команды, пока не увидел имя Джеффа Безоса. Хочу вам кое-что сказать. Никогда не связывайтесь с Джеффом Безосом. Когда ты видишь таких ребят в списке претендентов, то хватай свою задницу и уходи оттуда. Джефф сказал, что хочет этот клуб, пара других крутых ребят сказали то же самое. Я даже не собираюсь тягаться с ними», — сказал О'Нил в эфире The Big Podcast.
Шакил О'Нил четырежды становился чемпионом НБА в составе клубов «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» (2000, 2001, 2002, 2006), трижды – самым ценным игроком финала НБА (2000, 2001, 2002) и один раз – самым ценным игроком сезона (2000). Помимо этого, О’Нил является 15-кратным участником Матча всех звёзд (1993–1998, 2000–2007, 2009). В 1995 и 2000 годах он становился самым результативным игроком чемпионата.
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