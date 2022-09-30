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«Оклахома» и «Хьюстон» согласовали громкий обмен с участием восьми баскетболистов

«Оклахома» и «Хьюстон» согласовали громкий обмен с участием восьми баскетболистов
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«Хьюстон Рокетс» приобретает 31-летнего американского центрового Деррика Фэйворса и выбор во втором раунде драфта 2025 года, который принадлежит «Атланте Хоукс», в обмен на игроков с «Оклахома Сити Тандер», сообщает ESPN.

Помимо Фэйворса и пика драфта в 2025 году состав «Рокетс» пополнят защитники Тео Маледон и Тай Джереми Джером, а также форвард Морис Харклесс. В «Оклахому» отправятся защитники Трэй Бёрк, Дэвид Нваба, Стерлинг Браун и центровой Маркис Крисс.

«Оклахома» получает два торговых исключения и по итогу сэкономит около $ 10 млн в платёжной ведомости. После сделки и «Тандер», и «Рокетс» имеют 18 гарантированных контрактов в своих соответствующих списках, и им нужно будет сократить их до 15 к 17 октября.

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