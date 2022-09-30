Энтони Дэвис рассказал, что станет сильной стороной «Лейкерс» в новом сезоне НБА
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Звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», 29-летний форвард Энтони Дэвис поделился мыслями о предстоящем выступлении в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«У нас есть отличная группа парней, которые знают, как делать свою работу. Как мне кажется, нашей самой сильной стороной будет игра в обороне. Я, со своей стороны, собираюсь требовать, чтобы мы развивались в этом направлении. Я люблю играть в защите. Думаю, вы увидите совсем другую команду «Лейкерс», и мне не терпится, что всё это поскорее началось», — приводит слова Дэвиса Yahoo Sports.
В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 11-е место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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