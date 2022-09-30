Яркие эмоции китаянок и Яо Мина после выхода в финал женского чемпионата мира. Видео

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) показала видео, на кадрах которого демонстрируются последние секунды полуфинального матча женского чемпионата мира по баскетболу между сборными Китая и Австралии. Китаянки добыли победу благодаря удачным действиям в концовке. После встречи игроки национальной команды Китая не скрывали эмоций. На трибунах можно было заметить реакцию бывшего игрока НБА, президента китайской ассоциации баскетбола Яо Мина.

Видео можно посмотреть на канале ФИБА в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.

Напомним, в финале чемпионата мира сборной Китая будет противостоять национальная команда США. Финальная встреча состоится завтра, 1 октября, и начнётся в 9:00 мск. За бронзовые медали будут бороться сборные Канады и Австралии. Их встреча состоится также завтра и начнётся в 6:00 мск.