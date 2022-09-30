Инсайдер: «Даллас Маверикс» может побороться за Леброна Джеймса

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, что «Даллас Маверикс» не исключает возможности побороться в будущем за звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. По словам Уиндхорста, Леброн хотел бы сыграть в одной команде со словенским баскетболистом Лукой Дончичем.
«У «Далласа» есть хорошие шансы на Леброна Джеймса, потому что он очень хотел бы сыграть в одной команде с Лукой Дончичем», – сказал Уиндхорст в подкасте The Ringer.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, заработавшим $ 1 млрд. Летом нынешнего года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение.
Леброн танцует на яхте во время тренировки.
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