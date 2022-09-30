Трей Янг предложил идею брать у судей интервью после матча

Игрок «Атланты Хоукс» Трей Янг предложил идею брать у судей послематчевое интервью. По словам баскетболиста, необходимо обсуждать самые спорные решения арбитров, которые так или иначе могли повлиять на исход матча.

«Вопрос, над которым я задумался. В игре появляется много новых правил, которые судьями трактуются по-разному. Почему СМИ не могут взять у них интервью после игры? Может быть, стоит обсуждать некоторые из самых спорных решений, которые могли повлиять на исход матча», – написал Янг в своих социальных сетях.

Трей Янг в прошлом сезоне регулярного чемпионата НБА провёл 76 матчей, набирая в среднем 28,4 очка за игру, совершая 3,7 подбора и отдавая 9,7 результативной передачи.

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