«Бостон» прокомментировал отстранение тренера за интимные отношения с женщиной

Совладелец «Бостон Селтикс» Вик Грусбек высказался по поводу отстранения главного тренера команды Име Удоки на предстоящий сезон.

«Мне показалось, что это правильно, но для всего этого нет каких-то чётких правил. Решение было основано на совести и интуиции. Мы пришли к этому после коллективного обсуждения. Было не совсем понятно, какое наказание стоит выносить, но мы точно понимали, что должны действовать решительно», — приводит слова Грусбека ESPN AR.

Напомним, «Бостон» отстранил Удоку от работы в предстоящем сезоне. Причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала «Селтикс», что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает кодекс клуба и корпоративную этику, так как женщина из персонала формально является подчинённой главного тренера, который занимает одну из высших ступеней в иерархии клуба.

Новость по теме Обозреватель: большинство считает, что карьера Име Удоки в НБА закончена

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.