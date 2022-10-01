«Бостон» прокомментировал отстранение тренера за интимные отношения с женщиной

Совладелец «Бостон Селтикс» Вик Грусбек высказался по поводу отстранения главного тренера команды Име Удоки на предстоящий сезон.
«Мне показалось, что это правильно, но для всего этого нет каких-то чётких правил. Решение было основано на совести и интуиции. Мы пришли к этому после коллективного обсуждения. Было не совсем понятно, какое наказание стоит выносить, но мы точно понимали, что должны действовать решительно», — приводит слова Грусбека ESPN AR.
Напомним, «Бостон» отстранил Удоку от работы в предстоящем сезоне. Причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала «Селтикс», что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает кодекс клуба и корпоративную этику, так как женщина из персонала формально является подчинённой главного тренера, который занимает одну из высших ступеней в иерархии клуба.
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