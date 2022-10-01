Клименко — о матче с УНИКСом: игра против бывшей команды ничем не отличается от остальных

Центровой «Зенита» Артём Клименко высказался о предстоящем матче со своей бывшей командой, УНИКСом, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Игра против своей бывшей команды ничем не отличается от остальных. Мне, как и всегда, просто нужно выйти и сделать свою работу. Я жду победы своей команды. Это всё, что имеет значение.



Мы упорно тренировались с самого начала сборов и только поэтому добились определённых успехов. Очень приятно получать удовольствие от побед и от проделанной работы в самом начале нашего пути. Но нужно продолжать в том же духе и завершить сезон со вторым чемпионским кубком Единой лиги», — приводит слова Клименко официальный сайт команды.



Встреча состоится в Санкт-Петербурге 2 октября 2022 года. Начало — в 14:00 мск.