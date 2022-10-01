Клименко — о матче с УНИКСом: игра против бывшей команды ничем не отличается от остальных

Центровой «Зенита» Артём Клименко высказался о предстоящем матче со своей бывшей командой, УНИКСом, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Игра против своей бывшей команды ничем не отличается от остальных. Мне, как и всегда, просто нужно выйти и сделать свою работу. Я жду победы своей команды. Это всё, что имеет значение.
Мы упорно тренировались с самого начала сборов и только поэтому добились определённых успехов. Очень приятно получать удовольствие от побед и от проделанной работы в самом начале нашего пути. Но нужно продолжать в том же духе и завершить сезон со вторым чемпионским кубком Единой лиги», — приводит слова Клименко официальный сайт команды.
Встреча состоится в Санкт-Петербурге 2 октября 2022 года. Начало — в 14:00 мск.
- 1 октября 2022
-
23:46
-
22:48
-
21:54
-
21:01
-
20:01
-
19:58
-
18:07
-
16:06
-
15:42
-
13:47
-
11:18
-
10:41
-
10:30
-
09:33
-
07:58
-
00:26
- 30 сентября 2022
-
23:34
-
23:01
-
22:32
-
22:08
-
21:01
-
20:31
-
20:21
-
19:02
-
18:35
-
18:12
-
17:32
-
16:42
-
15:56
-
14:50
-
14:19
-
13:33
-
12:31
-
11:42
-
10:40