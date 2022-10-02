Жена тренера, изменившего ей с сотрудницей клуба, замечена без обручального кольца
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Жена главного тренера «Бостон Селтикс» Име Удоки актриса Ниа Лонг была замечена в Лос-Анджелесе без обручального кольца, сообщает TMZ.
К девушке на улице подошёл один из сотрудников издания, чтобы взять комментарий по поводу расследования в отношении её мужа. Ниа отказывалась говорить на эту тему, но на вопрос о том, в каких отношениях она сейчас находится с Име, девушка показала руку, дав понять, что сняла обручальное кольцо.
Напомним, «Бостон» отстранил Удоку от работы в предстоящем сезоне. Причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала «Селтикс», что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает кодекс клуба и корпоративную этику.
Новость по темеГлавного тренера «Селтикс» могут отстранить за интимные отношения с женщиной из персонала
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