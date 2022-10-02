«Голден Стэйт» второй раз подряд обыграл «Вашингтон» в предсезонном матче НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» оказался сильнее «Вашингтон Уизардз» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч прошёл сегодня, 2 октября, в Японии и завершился в пользу «Уорриорз» со счётом 104:95.

Самым результативным игроком встречи стал латвийский форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис. В его активе 18 очков, шесть подборов и две результативные передачи. В составе «Голден Стэйт» лучшую результативность показал звёздный разыгрывающий Стефен Карри, который набрал 17 очков, сделал пять подборов и отдал две результативные передачи.

«Голден Стэйт» второй раз подряд по ходу предсезонки обыгрывает «Вашингтон». Предыдущий матч соперники провели 30 сентября. Встреча завершилась в пользу «Уорриорз» со счётом 96:87.

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