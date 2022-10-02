Паскуаль — о поражении УНИКСу: в третьей четверти мы просто прекратили играть
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Главный тренер «Зенита», Хавьер Паскуаль высказался по поводу поражения УНИКСу (79:82) в стартовом матче Единой лиги ВТБ.
«Хочу поздравить УНИКС с этой победой. Это была тяжёлая игра, в которой у каждой команды были шансы на победу. Мы в третьей четверти просто прекратили играть, очень плохо действовали в нападении, набрали всего четыре очка за первую половину 10-минутки и в итоге не смогли вернуться. Но мы только в самом начале сезона, и нам ещё есть над чем работать», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Следующий матч «Зенит» проведёт на выезде с пермской «Пармой». Встреча состоится 8 октября в 16:00 мск. УНИКС 9 октября на домашнем паркете примет красноярский «Енисей». Начало противостояния — в 18:00 мск.
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