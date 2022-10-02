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Новый тренер «Лейкерс» пообещал сделать упор на трёх главных звёзд команды

Новый тренер «Лейкерс» пообещал сделать упор на трёх главных звёзд команды
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Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о том, что в предстоящем сезоне команда сделает упор на трёх главных звёзд команды — Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Расселла Уэстбрука.

«Мы действительно будем использовать комбинации, в которых будут успешно задействованы все трое. Я ожидаю, что это будет на очень, очень высоком уровне», — приводит слова Хэма Fadeaway World.

Напомним, «Лос-Анджелес» в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

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