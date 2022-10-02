О'Нил: Беверли поможет Уэстбруку вернуться на прежний уровень

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил считает, что Патрик Беверли поможет вернуться Расселлу Уэстбруку на прежний уровень.

«Споры в игре редко переходят в личные конфликты. У них были разногласия, оба любят соперничество. Теперь они в одной команде, и я знаю, что Пэт Беверли будет главным оратором, потому что Леброн Джеймс похож на меня. Иногда он будет что-то говорить, а иногда – молчать. Пэт Беверли всегда будет что-то говорить.



Когда я играл, у меня в команде были такие парни, как Брайан Шоу, Рик Фокс или Дерек Фишер. Им всегда было что сказать, всё время. Так что Патрик поможет Рассу вернуться на прежний уровень. Беверли заставит его чувствовать ответственность. Когда ты бросаешь в край щита, кто-то должен сказать тебе: «Эй, мужик, что ты делаешь?» — приводит слова О'Нила Fadeaway World.