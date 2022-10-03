Шакил О'Нил рассказал, как у него не получилось познакомиться с девушками в Tinder
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт, американец Шакил О'Нил рассказал, как он пытался познакомиться с девушками в социальной сети Tinder.
«Я зарегистрировался в Tinder, ввёл своё имя и попытался найти кого то, с кем можно было бы встретиться, но никто не верил, что это я. Это было примерно так:
— Привет, я Шак.
— Нет, ты не Шак. Шак никогда бы не сидел в Tinder.
После этого я удалил свою страницу. Самое забавное, что я пять минут уговаривал девушку, типа:
— Давай встретимся со мной в Старбаксе.
Но получил ответ:
— Нет», — приводит слова О'Нила Fox News.
Шакил О’Нил опубликовал неудачное падение украинского данкера:
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