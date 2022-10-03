Шакил О'Нил рассказал, как у него не получилось познакомиться с девушками в Tinder

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт, американец Шакил О'Нил рассказал, как он пытался познакомиться с девушками в социальной сети Tinder.

«Я зарегистрировался в Tinder, ввёл своё имя и попытался найти кого то, с кем можно было бы встретиться, но никто не верил, что это я. Это было примерно так:



— Привет, я Шак.

— Нет, ты не Шак. Шак никогда бы не сидел в Tinder.



После этого я удалил свою страницу. Самое забавное, что я пять минут уговаривал девушку, типа:

— Давай встретимся со мной в Старбаксе.

Но получил ответ:

— Нет», — приводит слова О'Нила Fox News.

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