«Чудес не бывает». В «Самаре» отреагировали на поражение в матче с ЦСКА

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался по поводу поражения команды в стартовом матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (72:85).
«Мы дали необоснованные надежды, да и сами верили в то, что если и не выиграем, то это будет «близкая» игра. И люди, которые сегодня пришли на матч, тоже к этому так же отнеслись. Я всегда говорю: на бумаге у нас неплохой состав. Но нужны время и работа…
Спасибо всем, кто пришёл — надеюсь, они будут продолжать ходить. Мы, к сожалению, и я сказал об этом в раздевалке, не дали болельщикам много поводов включиться и поддерживать нас, чтобы мы, может быть, вернулись в игру. Есть куча причин. Но процесс не обманешь. В мечтах ты можешь представлять себя победителем лиги ВТБ, только зайдя в лигу и подписав неплохих игроков — но…
Изначально было понятно, что против ЦСКА нам будет тяжело. В любом состоянии. ЦСКА неделю планово готовился к игре, а у нас ребята ездили. Мы попытались что-то сделать, но с таким соперником, у которого есть много чего хорошего, а есть ещё Швед, этого недостаточно.
Обращусь к болельщикам: продолжайте нас поддерживать. Мы будем стараться, но все должны понимать, что чудес не бывает. Нам всё только ещё предстоит: выработать «химию», выработать дух, выработать роли игроков… Частично это делается в предсезонке, но есть объективные причины, почему это пока не удалось. Есть и субъективные: некоторые перегорели, слишком хотели сыграть против ЦСКА.
Нас ещё ждёт длинный путь… Надеюсь, игра пойдёт нам на пользу», — приводит слова Базаревича официальный сайт «Самары».
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