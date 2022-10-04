«Финикс» может быть продан за рекордную сумму в истории НБА

По сообщениям инсайдера Марка Стейна, клуб «Финикс Санз» может быть продан за рекордную сумму в истории Национальной баскетбольной лиги. Цена может достичь $ 4 млрд.
Напомним, продажа клуба связана со скандалом вокруг владельца Роберта Сарвера, который позволял себе расизм и сексистские заявления в адрес своих сотрудников.
Нынешний рекорд был установлен при покупке Джозефом Цаем «Бруклина» – $ 3,5 млрд.
Ожидается, что в числе претендентов на приобретение контрольного пакета акций клуба будут бывший гендиректор Disney Боб Айгер, основатель Amazon Джефф Безос, а также вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс, которая уже является совладельцем «Вашингтон Уизардс».
Общая стоимость «Финикса» по прошлогодним оценкам Forbes составляет $ 1,8 млрд. Это 18-й показатель в НБА.
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