Мособлсуд рассмотрит возможность отмены приговора Грайнер 25 октября

Мособлсуд назначил на конец октября рассмотрение жалобы на приговор баскетболистке из США Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс». В жалобе защита просит отменить вынесенный приговор.

«Судебное заседание назначено на 25 октября в 11:00 мск», — говорится в сообщении суда.

Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Бриттни была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.