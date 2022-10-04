Мособлсуд рассмотрит возможность отмены приговора Грайнер 25 октября
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Мособлсуд назначил на конец октября рассмотрение жалобы на приговор баскетболистке из США Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс». В жалобе защита просит отменить вынесенный приговор.
«Судебное заседание назначено на 25 октября в 11:00 мск», — говорится в сообщении суда.
Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.
Бриттни была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.
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