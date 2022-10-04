Единая лига ВТБ открыла институт судейства, главной задачей которого будет обучение и повышение уровня квалификации российских арбитров. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата.
«Институт судей – абсолютно бесплатная программа для её участников. Все расходы на организацию и проведение берёт на себя лига. Мы заинтересованы в повышении квалификации арбитров и хотим, чтобы у нас появились свои «доморощенные» судьи высокого класса.
Наша судейская школа называется институтом. Российская федерация баскетбола проводит большую работу по подготовке судей различных уровней, мы с федерацией никак не пересекаемся. Наш институт будет элитной школой для тех арбитров, которых мы сами отбираем и впоследствии работаем с ними. Заниматься этим проектом будет известный арбитр Алексей Давыдов, который обладает необходимым опытом в судействе и безупречной репутацией. Разработав несколько программ, будем стараться как можно быстрее дать определённые знания и опыт работы судьям. Подключим участников программы к чемпионату Единой молодёжной лиги, будем ставить самых перспективных на игры основного, взрослого турнира в пул с опытными специалистами. Уверена, в скором времени у нас вырастет новое поколение арбитров самого высокого уровня», — сказала генеральный директор лиги Илона Корстин.
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