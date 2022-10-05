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Зайон Уильямсон провёл первый матч за 521 день

Зайон Уильямсон провёл первый матч за 521 день
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон провёл первый матч за 521 день, приняв участие в предсезонной игре с «Чикаго Буллз» (129:125).

22-летний игрок провёл на площадке чуть больше 15 минут, набрав 13 очков (четыре из шести – с игры, пять из пяти – с линии штрафных), сделав четыре подбора, одну передачу, один перехват и одну потерю.

Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона он испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого форвард был вынужден полностью пропустить. Проблемы с коленом у него были и в сезоне-2019/2020. Тогда он пропустил половину регулярного чемпионата.

«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк:

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