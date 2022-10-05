Чемпион НБА рассказал, почему «Лейкерс» не попадут в плей-офф

Бывший чемпион НБА Стивен Джексон высказался по поводу перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне.

«Я просто не вижу, чтобы Энтони Дэвис появлялся на тренировках со словами: «Слушай, братан, в этом году весь груз будет лежать на мне. Я справлюсь. Плевать на то, о чём говорят в СМИ. К чёрту все это. Я протащу на своих плечах команду. Я справлюсь». Он не придёт туда и не скажет этого. И, если у него не будет такого отношения, они даже не попадут в плей-офф», — приводит слова Джексона Fadeaway World.

Ранее лидер команды Леброн Джеймс прокомментировал выступление команды в предсезонном матче с «Сакраменто Кингз», который состоялся 4 октября. Напомним, «Кингз» одержали победу со счётом 105:75.