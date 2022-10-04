Леброн Джеймс отреагировал на разгромное поражение «Лейкерс» от «Сакраменто»
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратный чемпион НБА американский ветеран Леброн Джеймс прокомментировал выступление команды в предсезонном матче с «Сакраменто Кингз», который состоялся сегодня, 4 октября. Напомним, «Кингз» одержали победу со счётом 105:75.
«Моя задача заключается в том, чтобы найти свой ритм и привести себя в форму. Я воспользовался этой игрой, чтобы реализовать то, над чем мы работали в течение последней недели. Нужно просто найти свой ритм на площадке.
Всё дело во времени. Чем больше минут мы проведём на площадке, тем комфортнее нам будет. 20 игр [в межсезонье] недостаточно для того, чтобы показать то, на что мы способны. Надеюсь, что в этом году мы выступим ещё лучше», – сказал Джеймс в интервью Spectrum SportsNet.
Комментарии
- 4 октября 2022
-
18:22
-
17:22
-
16:19
-
15:38
-
15:12
-
14:52
-
14:18
-
13:57
-
13:38
-
12:58
-
12:20
-
11:37
-
11:23
-
10:58
-
10:35
-
09:47
-
09:44
-
08:04
-
00:56
-
00:51
- 3 октября 2022
-
23:49
-
23:06
-
22:49
-
22:00
-
21:03
-
20:41
-
19:49
-
18:53
-
18:34
-
17:56
-
15:47
-
14:36
-
13:47
-
13:43
-
12:42
Партнерский контент