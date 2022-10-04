Леброн Джеймс отреагировал на разгромное поражение «Лейкерс» от «Сакраменто»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратный чемпион НБА американский ветеран Леброн Джеймс прокомментировал выступление команды в предсезонном матче с «Сакраменто Кингз», который состоялся сегодня, 4 октября. Напомним, «Кингз» одержали победу со счётом 105:75.

«Моя задача заключается в том, чтобы найти свой ритм и привести себя в форму. Я воспользовался этой игрой, чтобы реализовать то, над чем мы работали в течение последней недели. Нужно просто найти свой ритм на площадке.

Всё дело во времени. Чем больше минут мы проведём на площадке, тем комфортнее нам будет. 20 игр [в межсезонье] недостаточно для того, чтобы показать то, на что мы способны. Надеюсь, что в этом году мы выступим ещё лучше», – сказал Джеймс в интервью Spectrum SportsNet.