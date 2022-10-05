Риверс: мне бы хотелось, чтобы Харден стал Мэджиком Джонсоном, набирающим очки

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался по поводу разыгрывающего команды Джеймса Хардена.
«Мы много говорим о том, что он организатор атак, но мне нужно, чтобы он был и Джеймсом Харденом. Мне бы хотелось, чтобы он стал Мэджиком Джонсоном, набирающим очки.
Я хочу, чтобы он был Джеймсом Харденом, но при этом я хочу, чтобы он также был организатором. Так что во многих смыслах его роль в нашей команде возрастает. Я хочу, чтобы он продолжал делать и то и другое», — приводит слова Риверса ESPN.
За последние два сезона Харден успел дважды запросить обмен в другой клуб лиги. Сначала защитник перешёл из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс», а позже – из «Нетс» в «Филадельфию Сиксерс». В прошедшем сезоне Джеймс набирал в среднем 22 очка, делал 10,3 ассиста и 7,7 подбора. «Филадельфия» вместе с Харденом проиграла «Майами Хит» во втором раунде плей-офф (2-4).
Хардена не узнала полиция в Париже:
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