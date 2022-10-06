Бэйлесс считает, что Абдул-Джаббар критикует Леброна из-за зависти

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс считает, что легендарный игрок Карим Абдул-Джаббар критикует лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса из-за зависти.
«Я на стороне Леброна, потому что мне не нравится, как Карим критикует Леброна. Мне кажется, что это неправильно, и его придирки не заслуживают публичного обсуждения. Мне это кажется несправедливым, и в целом это немного печально. Потому что скоро Леброн обойдёт его в списке лучших бомбардиров всех времён.
Здесь должна быть какая-то зависть. Есть какая-то угроза. Потому что, представляете, 4 апреля 1984 года Карим обошёл Уилта в списке лучших бомбардиров всех времён. Это было очень давно, и именно столько времени Карим мог жить с мыслью «Я — король мира, я возглавляю всю лигу по количеству набранных очков». Больше половины своей жизни он мог сказать: «Я величайший бомбардир в истории этой лиги», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.
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