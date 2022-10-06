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Чемпион НБА: Дюрант и Ирвинг могут сказать: «К чёрту Нэша, мы будем делать то, что хотим»

Чемпион НБА: Дюрант и Ирвинг могут сказать: «К чёрту Нэша, мы будем делать то, что хотим»
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Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай высказал предположение, что звёздные игроки «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант не в полной мере доверяют главному тренеру команды Стиву Нэшу.

«Когда нет доверия к тренеру, то в критический момент это может быть очень важно. Нельзя подвергать сомнению распоряжения, которые делает тренер. Кей Ди и Кайри так легко набирают очки, что могут сказать: «К чёрту тебя, Стив, мы будем делать то, что хотим». Может ли такое происходить? Смогут ли они, если понадобится, сидеть на скамейке запасных по шесть минут за матч?» — сказал Фрай на канале Road Trippin в YouTube.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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