Кевин Дюрант оценил дебют Симмонса в «Бруклин Нетс»

Лидер «Бруклин Нетс» американец Кевин Дюрант прокомментировал дебютное выступление за команду Бена Симмонса, вышедшего на площадку в предсезонной игре с «Филадельфией Сиксерс». Звёздный австралиец набрал шесть очков, четыре подбора и пять передач за 19 минут.
«Что ему нужно? Больше практики, как по мне, просто больше игрового времени. Он выглядел великолепно, как по мне. Очевидно, что он хотел лишь попрактиковаться, а затем уже найти свой ритм.
Вы проводите год без игр, а затем вновь играете в организованный баскетбол, и это нервное чувство. Просыпаясь утром, вы будете думать о минутах, которые проведёте на площадке», – приводит слова Дюранта издание Sports Illustrated.
Ранее в интервью Дюрант откровенно рассказал о скандальном межсезонье в «Нетс».
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