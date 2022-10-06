Адетокунбо сказал тренеру «Анадолу Эфес», что мечтает однажды сыграть в его команде

Главный тренер «Анадолу Эфес» и сборной Турции Эргин Атаман рассказал о встрече с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо в дни Евробаскета-2022.



«Когда мы приехали на турнир в Афины со сборной, мы встретили Янниса Адетокунбо. Он подошёл ко мне и сказал: «Тренер, вы показываете прекрасный баскетбол. Я ценю вашу команду и вас и мечтаю однажды сыграть в вашей команде». Я ответил ему, что жду. Наша дверь всегда будет открыта как для Янниса Адетокунбо, так и для игроков, которые сюда придут.



Всегда приятно, когда игроки хотят выступать за твою команду. Мы отлично поговорили с Адетокунбо. Я сказал, что буду ждать. Я правда буду рад увидеть его в своей команде. Я не знаю, когда это произойдёт. Думаю, я буду тренировать Янниса, когда он покинет НБА», — приводит слова Эргина Атамана BasketNews.

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