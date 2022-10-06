«Реал» на выезде обыграл «Панатинаикос» в 1-м туре Евролиги

Завершился матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Панатинаикос» на домашней площадке принимал «Реал». Встреча завершилась со счётом 71:68 (23:20, 15:15, 16:14, 17:17) в пользу испанской команды.



Самым результативным в составе победителей стал центровой Уолтер Тавареш, записавший на свой счёт 14 очков, шесть подборов и одну результативную передачу. Лучшую результативность в составе хозяев площадки продемонстрировал Деррик Уильямс, в активе которого 15 очков, четыре подбора и одна результативная передача.

Сегодня, 6 октября, в Евролиге проходят ещё несколько матчей: АСВЕЛ — «Милан», «Маккаби» — «Жальгирис», «Бавария» — «Фенербахче» и «Валенсия» — «Баскония». Их результаты будут известны немного позже.