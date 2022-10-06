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«Реал» на выезде обыграл «Панатинаикос» в 1-м туре Евролиги

«Реал» на выезде обыграл «Панатинаикос» в 1-м туре Евролиги
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Завершился матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Панатинаикос» на домашней площадке принимал «Реал». Встреча завершилась со счётом 71:68 (23:20, 15:15, 16:14, 17:17) в пользу испанской команды.

Самым результативным в составе победителей стал центровой Уолтер Тавареш, записавший на свой счёт 14 очков, шесть подборов и одну результативную передачу. Лучшую результативность в составе хозяев площадки продемонстрировал Деррик Уильямс, в активе которого 15 очков, четыре подбора и одна результативная передача.

Сегодня, 6 октября, в Евролиге проходят ещё несколько матчей: АСВЕЛ — «Милан», «Маккаби» — «Жальгирис», «Бавария» — «Фенербахче» и «Валенсия» — «Баскония». Их результаты будут известны немного позже.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2022, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
68 : 71
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Панатинаикос: Деррик Уильямс - 15, Ли - 12, Гудайтис - 10, Эндрюс - 8, Папаяннис - 6, Бохоридис - 5, Григонис - 5, Понитка - 5, Калаицакис - 2, Калаицакис, Манцукас, Хугкас
Реал Мадрид: Тавареш - 14, Муса - 13, Дек - 9, Козёр - 8, Хезонья - 8, Льюль - 6, Ябуселе - 6, Пуарье - 3, Корнели - 2, Родригес - 2, Гонсалес, Ндиайе
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