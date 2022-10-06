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Результаты всех матчей Евролиги 6 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 6 октября, турнирная таблица
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Итальянская «Олимпия Милан» на домашнем паркете переиграла французский АСВЕЛ в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 69:62. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 18 очков. В составе хозяев площадки 18 очков на свой счёт записал Нандо де Коло.

В другом матче игрового дня испанский «Реал» на выезде оказался сильнее «Панатинаикоса». Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась со счётом 71:68 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал центровой Уолтер Тавареш, записавший на свой счёт 14 очков, шесть подборов и одну результативную передачу. Лучшую результативность в составе хозяев площадки продемонстрировал Деррик Уильямс, в активе которого 15 очков, четыре подбора и одна результативная передача.

В ещё одном матче игрового дня израильский «Маккаби» дома переиграл «Жальгирис». Встреча завершилась со счётом 84:83 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бонзи Колсон, набравший 16 очков. В составе гостей площадки 17 очков на свой счёт записал Кинан Эванс.

В другом матче дня турецкий «Фенербахче» обыграл «Баварию». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) на стадионе «Ауди Дом» и завершилась победой гостей со счётом 74:62. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тони Джекири, набравший 15 очков. В составе мюнхенского клуба отличился Отелло Хантер, набравший 18 очков.

В заключительном матче дня встречались две испанские команды — «Валенсия» и «Баскония». Встреча прошла в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 81:71. В составе победителей 21 очко набрал Майк Котсар. В «Валенсии» отличился Клемен Препелич, набравший 12 очков.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2022, четверг. 21:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
62 : 69
Олимпия Милан
Милан, Италия
АСВЕЛ: де Коло - 18, Лайти - 12, Мэтьюс - 11, Фалл - 11, Нуа - 6, Обасоан - 2, Пон - 2, Дьо, Лякомб, Ноам, Полите, Рисашер
Олимпия Милан: Бэрон - 18, Мелли - 16, Тонут - 8, Фойгтман - 8, Хайнс - 8, Дэвис - 4, Холл - 4, Пэнгос - 3, Альвити, Риччи, Томас, Шилдс
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2022, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
68 : 71
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Панатинаикос: Деррик Уильямс - 15, Ли - 12, Гудайтис - 10, Эндрюс - 8, Папаяннис - 6, Бохоридис - 5, Григонис - 5, Понитка - 5, Калаицакис - 2, Калаицакис, Манцукас, Хугкас
Реал Мадрид: Тавареш - 14, Муса - 13, Дек - 9, Козёр - 8, Хезонья - 8, Льюль - 6, Ябуселе - 6, Пуарье - 3, Корнели - 2, Родригес - 2, Гонсалес, Ндиайе
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2022, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
84 : 83
Жальгирис
Каунас, Литва
Маккаби Тель-Авив: Колсон - 16, Болдуин - 15, Браун - 13, Пойтресс - 12, Небо - 8, Хиллиард - 8, Менко - 5, Мартин - 3, Ди Бартоломео - 2, Холлинс - 2, Пнини, Соркин
Жальгирис: Эванс - 17, Хэйс - 16, Димша - 13, Лекавичюс - 10, Шмитс - 9, Браздейкис - 8, Буткевичюс - 5, Улановас - 3, Кавано - 2, Бирутис, Кальнетис, Лукошюнас
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2022, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
62 : 74
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бавария: Хантер - 18, Уэйлер-Бэбб - 12, Обст - 10, Уинстон - 6, Уолден - 6, Гиллеспи - 4, Лучич - 2, Рабит - 2, Ярамаз - 2, Вимберг, Ципсер, Шишко
Фенербахче: Джекири - 15, Калатес - 12, Хэйс - 11, Пьерр - 10, Мотли - 8, Гудурич - 6, Уилбекин - 6, Эдвардс - 4, Букер - 2, Акпинар, Бирсен, Махмутоглу
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2022, четверг. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
71 : 81
Баскония
Витория, Испания
Валенсия: Риверо - 14, Препелич - 12, Радебо - 10, Харпер - 10, Джонс - 5, Пуэрто - 5, ван Россом - 5, Александер - 4, Клавер - 3, Уэбб III - 3, Дублевич, Лопес-Аростеги
Баскония: Котсар - 21, Гедрайтис - 19, Ховард - 12, Томпсон - 8, Хоммс - 8, Маринкович - 5, Седекерскис - 5, Костелло - 3, Диес, Куруц, Райэсте
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