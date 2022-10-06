Результаты всех матчей Евролиги 6 октября, турнирная таблица

Итальянская «Олимпия Милан» на домашнем паркете переиграла французский АСВЕЛ в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 69:62. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 18 очков. В составе хозяев площадки 18 очков на свой счёт записал Нандо де Коло.



В другом матче игрового дня испанский «Реал» на выезде оказался сильнее «Панатинаикоса». Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась со счётом 71:68 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал центровой Уолтер Тавареш, записавший на свой счёт 14 очков, шесть подборов и одну результативную передачу. Лучшую результативность в составе хозяев площадки продемонстрировал Деррик Уильямс, в активе которого 15 очков, четыре подбора и одна результативная передача.



В ещё одном матче игрового дня израильский «Маккаби» дома переиграл «Жальгирис». Встреча завершилась со счётом 84:83 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бонзи Колсон, набравший 16 очков. В составе гостей площадки 17 очков на свой счёт записал Кинан Эванс.



В другом матче дня турецкий «Фенербахче» обыграл «Баварию». Встреча прошла в Мюнхене (Германия) на стадионе «Ауди Дом» и завершилась победой гостей со счётом 74:62. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тони Джекири, набравший 15 очков. В составе мюнхенского клуба отличился Отелло Хантер, набравший 18 очков.



В заключительном матче дня встречались две испанские команды — «Валенсия» и «Баскония». Встреча прошла в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 81:71. В составе победителей 21 очко набрал Майк Котсар. В «Валенсии» отличился Клемен Препелич, набравший 12 очков.