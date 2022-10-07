Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Панатинаикосом»

Главный тренер «Реала» Хесус Матео прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (71:68).
«Это была сложная игра в непростой обстановке. Здесь всегда сложно победить. Мы старались играть в свой баскетбол, но это было нелегко. «Панатинаикос» хорошо играл в обороне, и они не позволяли нам играть легко в нападении. Мы смогли забрать некоторое преимущество в начале игры и потом неплохо сыграть в конце, но в середине матча «Панатинаикос» отыгрался, и нам пришлось бороться до конца, чтобы обыграть их. Мы хорошо играли в защите в конце игры, особенно Тавареш, да и вся команда хорошо показала себя на подборах. Мы смогли защититься от нескольких важных бросков соперника с помощью Тавареша. Сейчас я очень счастлив, потому что это первая победа в Евролиге и первая победа на выезде над очень хорошей командой», — приводит слова Матео официальный сайт Евролиги.
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