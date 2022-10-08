Джей Ар Смит отреагировал на драку игроков «Голден Стэйт Уорриорз»

Двукратный чемпион НБА защитник Джей Ар Смит отреагировал на публикацию видео драки игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и Джордана Пула.
«Это недопустимо! Из-за фола на тренировке… Такого не должно быть. Вы все говорите о том, что это видео не должно было просочиться в Сеть, но это ненормально! Странно, что вы злитесь на человека за то, что он выложил этот ролик. Но, когда полицейские избивают заключённых в тюрьме, вы хотите получить всю информацию об этом! Не находите в этом противоречия?» – написал Смит в своих социальных сетях.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за драки пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.
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