Джей Ар Смит отреагировал на драку игроков «Голден Стэйт Уорриорз»

Двукратный чемпион НБА защитник Джей Ар Смит отреагировал на публикацию видео драки игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и Джордана Пула.

«Это недопустимо! Из-за фола на тренировке… Такого не должно быть. Вы все говорите о том, что это видео не должно было просочиться в Сеть, но это ненормально! Странно, что вы злитесь на человека за то, что он выложил этот ролик. Но, когда полицейские избивают заключённых в тюрьме, вы хотите получить всю информацию об этом! Не находите в этом противоречия?» – написал Смит в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за драки пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.