Паскуаль прокомментировал первую победу «Зенита» в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (65:60).
«Во-первых, играть при таких полных трибунах было большим удовольствием. Во-вторых, наша игра была сегодня неприемлемой, в особенности в первые 20 минут. Нам не хватало достаточной концентрации, лучшей игры в защите и нападении. Мы играли без энергии, которая должна быть у нас. Именно поэтому соперник был намного лучше в первой половине, чем мы. После большого перерыва мы изменили рисунок игры, стали лучше в защите и нападении, несмотря на то что сегодня у нас была не лучшая игра. В итоге мы переломили ход матча и забрали очень важную для нас победу после проигрыша от УНИКСа», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
- 8 октября 2022
-
22:03
-
20:52
-
19:55
-
19:50
-
18:34
-
17:47
-
17:05
-
16:48
-
15:45
-
14:50
-
14:07
-
12:54
-
11:17
-
09:48
-
00:01
- 7 октября 2022
-
23:30
-
22:23
-
21:56
-
20:52
-
19:56
-
18:56
-
18:06
-
16:54
-
15:01
-
13:48
-
12:48
-
11:38
-
11:22
-
10:11
-
09:41
-
07:36
-
01:01
-
00:06
- 6 октября 2022
-
23:22
-
23:15