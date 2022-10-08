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Паскуаль прокомментировал первую победу «Зенита» в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Паскуаль прокомментировал первую победу «Зенита» в новом сезоне Единой лиги ВТБ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (65:60).

«Во-первых, играть при таких полных трибунах было большим удовольствием. Во-вторых, наша игра была сегодня неприемлемой, в особенности в первые 20 минут. Нам не хватало достаточной концентрации, лучшей игры в защите и нападении. Мы играли без энергии, которая должна быть у нас. Именно поэтому соперник был намного лучше в первой половине, чем мы. После большого перерыва мы изменили рисунок игры, стали лучше в защите и нападении, несмотря на то что сегодня у нас была не лучшая игра. В итоге мы переломили ход матча и забрали очень важную для нас победу после проигрыша от УНИКСа», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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