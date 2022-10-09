Карасёв назвал главный ключ к успеху МБА в матче с «Астаной» в Единой Лиге ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Астаной» на фоне победы в дебютном матче Единой Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (86:73). По словам наставника, главным ключом к успеху будет качественная игра команды в защите.
«Довольно сложно разбирать «Астану» по первой игре с «Автодором» — всё же в Саратове не играли легионеры команды. Плюс дома «Астана» всегда играет очень хорошо. Мы должны показать такую же самоотдачу, которая была в Краснодаре. После той победы состояния эйфории ни у кого не было. Все ребята — профессионалы, понимают, что это лишь одна игра из множества предстоящих.
Если мы будем думать о прошлых победах, будет тяжело одерживать новые. Конечно, мы выложились с «Локомотивом», показали хороший баскетбол, агрессивно отыграли на своём кольце, но это уже в прошлом. Теперь нужно думать о том, чтобы и впредь показывать такую игру. Наше главное оружие — это защита. В то же время, как я и говорил, есть ещё очень много вещей, над которыми нужно работать — в частности, в нападении», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.
Баскетбольная головоломка. Запутались и забили в своё кольцо:
- 9 октября 2022
-
11:27
-
11:10
-
10:32
-
09:43
-
01:13
- 8 октября 2022
-
23:51
-
23:48
-
23:34
-
22:03
-
20:52
-
19:55
-
19:50
-
18:34
-
17:47
-
17:05
-
16:48
-
15:45
-
14:50
-
14:07
-
12:54
-
11:17
-
09:48
-
00:01
- 7 октября 2022
-
23:30
-
22:23
-
21:56
-
20:52
-
19:56
-
18:56
-
18:06
-
16:54
-
15:01
-
13:48
-
12:48
-
11:38