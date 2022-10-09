Карасёв назвал главный ключ к успеху МБА в матче с «Астаной» в Единой Лиге ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Астаной» на фоне победы в дебютном матче Единой Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (86:73). По словам наставника, главным ключом к успеху будет качественная игра команды в защите.

«Довольно сложно разбирать «Астану» по первой игре с «Автодором» — всё же в Саратове не играли легионеры команды. Плюс дома «Астана» всегда играет очень хорошо. Мы должны показать такую же самоотдачу, которая была в Краснодаре. После той победы состояния эйфории ни у кого не было. Все ребята — профессионалы, понимают, что это лишь одна игра из множества предстоящих.

Если мы будем думать о прошлых победах, будет тяжело одерживать новые. Конечно, мы выложились с «Локомотивом», показали хороший баскетбол, агрессивно отыграли на своём кольце, но это уже в прошлом. Теперь нужно думать о том, чтобы и впредь показывать такую игру. Наше главное оружие — это защита. В то же время, как я и говорил, есть ещё очень много вещей, над которыми нужно работать — в частности, в нападении», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

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