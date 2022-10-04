Василий Карасев прокомментировал победу МБА в дебютном матче в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал победу своих подопечных в дебютном матче в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Очень хорошо, что мы выиграли эту игру. Это вселит уверенность в ребят – они поймут, что могут обыгрывать топовые команды. Похвалю наш тренерский штаб: разобрали соперника хорошо, били в те точки, в которые собирались бить. Сегодняшняя победа – это награда игрокам за очень большую работу, которую они провели. Понятно, что по одной игре делать выводы сложно, но этим матчем мы, определенно, довольны», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, встреча завершилась победой МБА со счётом 86:73 (23:19, 18:13, 24:19, 21:22).
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