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Защитник МБА рассказал, за счёт чего команда переломила ход встречи и победила «Астану»

Защитник МБА рассказал, за счёт чего команда переломила ход встречи и победила «Астану»
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Защитник МБА Даниил Касаткин считает, что грамотная работа в защите помогла его команде одержать победу в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (103:69).

«Не всё получалось в начале встречи, «Астана» не сдавалась даже при большой разнице в счёте, забивала очень тяжёлые мячи. Через хорошую защиту смогли переломить ход встречи и победили.

В Астане любят баскетбол, сегодня была классная атмосфера, было приятно играть», — приводит слова Касаткина официальный сайт МБА.

Для дебютанта Единой лиги ВТБ это вторая победа подряд на турнире. На старте МБА обыграл «Локомотив-Кубань» (86:73). Следующий матч московский клуб проведёт 12 октября на домашнем паркете. Его соперниками будут баскетболисты «Минска».

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