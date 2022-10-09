Защитник МБА рассказал, за счёт чего команда переломила ход встречи и победила «Астану»

Защитник МБА Даниил Касаткин считает, что грамотная работа в защите помогла его команде одержать победу в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (103:69).

«Не всё получалось в начале встречи, «Астана» не сдавалась даже при большой разнице в счёте, забивала очень тяжёлые мячи. Через хорошую защиту смогли переломить ход встречи и победили.



В Астане любят баскетбол, сегодня была классная атмосфера, было приятно играть», — приводит слова Касаткина официальный сайт МБА.

Для дебютанта Единой лиги ВТБ это вторая победа подряд на турнире. На старте МБА обыграл «Локомотив-Кубань» (86:73). Следующий матч московский клуб проведёт 12 октября на домашнем паркете. Его соперниками будут баскетболисты «Минска».