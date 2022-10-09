Наставник МБА объяснил, за счёт чего команда одержала очередную победу в Единой Лиги ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв прокомментировал победу команды над «Астаной» в рамках Единой Лиги ВТБ (103:69). По словам наставника, команда надёжно сыграла в защите во второй половине матча.

«Первая половина была очень тяжёлой. Не выполнили установки по защите, дали «Астане» почувствовать игру, особенно в первой четверти, когда соперник набрал 24 очка. После хорошей защиты у нас есть возможность для быстрых прорывов, что и стало получаться после большого перерыва. Во второй половине уже полностью контролировали ход встречи», — цитирует Карасёва пресс-служба МБА.

Для дебютанта Единой Лиги ВТБ это вторая победа подряд на турнире. На старте МБА обыграл «Локомотив-Кубань» (86:73). Следующий матч московский клуб проведёт 12 октября на домашнем паркете. Его соперниками будут баскетболисты «Минска».

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