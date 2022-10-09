«Нижний Новгород» вырвал победу в матче с «Автодором»

В Саратове завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Автодор». Счёт встречи — 71:69 в пользу гостей.

«Нижний Новгород» на протяжении всей встречи лидировал в счёте. Перед заключительной четвертью нижегородцы имели прочный гандикап в 13 очков, однако в заключительной десятиминутке растеряли всё преимущество, что привело к счёту 69:69. Несмотря на это, в конце матча удачливее оказались именно гости, которые одержали победу с перевесом в два очка.

Самым результативным игроком встречи стал Драган Папич, который записал себе в актив 16 очков. У хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Никита Михайловский — 14 очков.