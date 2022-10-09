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«Нижний Новгород» вырвал победу в матче с «Автодором»

«Нижний Новгород» вырвал победу в матче с «Автодором»
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В Саратове завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Автодор». Счёт встречи — 71:69 в пользу гостей.

«Нижний Новгород» на протяжении всей встречи лидировал в счёте. Перед заключительной четвертью нижегородцы имели прочный гандикап в 13 очков, однако в заключительной десятиминутке растеряли всё преимущество, что привело к счёту 69:69. Несмотря на это, в конце матча удачливее оказались именно гости, которые одержали победу с перевесом в два очка.

Самым результативным игроком встречи стал Драган Папич, который записал себе в актив 16 очков. У хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Никита Михайловский — 14 очков.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
09 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
69 : 71
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Автодор: Михайловский - 14, Джонс - 11, Ботрайт - 10, Гаррет - 8, Колесников - 7, Минченко - 7, Петенев - 7, Ребич - 5, Печкин, Пранаускис, Фёдоров
Пари Нижний Новгород: Апич - 16, Лав-Робертс - 12, Лютыч - 10, Чадов - 9, Бабурин - 6, Ганькевич - 6, Салаш - 6, Понкрашов - 4, Йованович - 2, Беленицкий, Личутин, Хвостов
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